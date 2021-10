Rea Palus Race, via Don Minzoni a Rapallo, rimarrà chiusa alla circolazione veicolare dalle ore 10 alle ore 14 del 26 settembre 2021

Rea Palus Race, via Don Minzoni a Rapallo, chiusa alla circolazione nel tratto compreso fra Via San Francesco d’Assisi e Passo Clarisse

È disposto sino al termine del passaggio dei partecipanti l’interruzione saltuaria della circolazione per il tempo strettamente necessario, che comunque non dovrà superare i tre minuti di tempo per ogni gruppo in:

Via Montebello, all’altezza dell’attraversamento pedonale sito al civico n° 9;

Via Don Minzoni, all’altezza del termine scalinata Calissano ed inizio salita Montallegro;

nei tratti di Via Don Minzoni, Via Sotto la Liggia e Via di Comega che si intersecano con le pedonali Salita Montallegro e Salita al Pellegrino e viceversa;

Salita al Pellegrino nel tratto fra Via Canessa e Viale Maggiocco;

Viale Maggiocco nel tratto fra salita al Pellegrino e Ponte Ampola;

Viale Maggiocco, nel tratto fra il Ponte Ampola e Via Canessa;

Ponte Ampola all’altezza dell’attraversamento pedonale verso Via P. Murtola;

Corso Assereto, all’altezza dell’attraversamento pedonale pressi di Largo Ruffini;

Via Torre Civica all’altezza dell’intersezione con Vico del Pozzo;

Lungomare V. Veneto, all’altezza attraversamento pedonale pressi civico n° 3 (lato Piazza Pastene) verso tratto il marciapiede lato mare (rosso).