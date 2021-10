Rally: si avvicina il 3° “Giro dei Monti Savonesi Storico”

La gara in programma ad Albenga il 6 e 7 Novembre

Si apriranno giovedì 7 Ottobre (sul portale Aci Sport come previsto dalla norma) le iscrizioni alla 3^ edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, in programma il 6 e 7 Novembre 2021 ad Albenga e nel suo entroterra. Anche in queste ultime settimane sono state molte le manifestazioni di interesse per un evento entrato nel cuore di tutti gli appassionati di rally e di vetture storiche.

Come nel 2019 il “Giro dei Monti Savonesi Storico” vedrà un’importante presenza di Primocanale, emittente guidata dall’editore e pilota Maurizio Rossi, che seguirà la manifestazione consentendo di viverla anche da casa tramite le trasmissioni in streaming. Le telecamere dell’emittente genovese copriranno l’intero evento con collegamenti e speciali, dalla sua presentazione alle verifiche tecniche, dalla gara alla cerimonia di premiazione.

L’organizzazione, curata dalla Sport Infinity, ha confermato che anche quest’anno è previsto il Gran Premio di Kart, che si svolgerà la sera del 5 Novembre presso la Pista Indoor di Albenga, con una sfida speciale tra i piloti partecipanti. Nella stessa location il sabato mattina si terranno gli accrediti per gli equipaggi in gara.

Intanto si sta lavorando per la definizione della logistica in collaborazione con il Comune di Albenga, che si ringrazia anche per la disponibilità ad ospitare la conferenza stampa di presentazione ufficiale che sarà organizzata nei giorni precedenti la manifestazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@sportinfinity.it