Rapallo, ricco programma per le feste di Natale

Si celebrano le feste a Rapallo con la casa di Babbo Natale e un ricco calendario. Fine anno con Cristina D’Avena e Gem Boy.

La casa di Babbo Natale? A Rapallo è un edificio vero e proprio, anzi una villa bellissima con tutti i crismi. Come sempre, la cittadina rivierasca ha saputo fare le cose in grande, in tema di promozione, di organizzazione di eventi e di appuntamenti capaci di richiamare numerosissime persone anche da fuori. È a questo che punta il ricco programma di iniziative per le festività messo a punto dal Comune di Rapallo, che si è aperto ufficialmente lo scorso 30 novembre e andrà avanti sino al prossimo 6 gennaio. E per la fine dell’anno, ecco la festa in piazza con la partecipazione di Cristina D’Avena e dei Gem Boy.

Il programma si è aperto ufficialmente lo scorso 30 novembre e andrà avanti sino al prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, includendo appuntamenti e iniziative sia per gli adulti che, soprattutto, per i bambini. Tutto ruota proprio intorno alla Casa di Babbo Natale, l’attrazione principale e più attesa.

Grazie alle associazioni Ascom, Civ e Cor, inoltre, ci saranno moltissime collaborazioni tra la Casa di Babbo Natale e le realtà produttive e commerciali della città: infatti, i personaggi e le decorazioni protagonisti delle scorse edizioni saranno ospitati nelle vetrine degli esercizi aderenti all’iniziativa.

La Casa di Babbo Natale è aperta tutti i giorni, con questi orari: sino a lunedì 23 dicembre, feriali dalle 16 alle 19; sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Natale, Santo Stefano e Capodanno: dalle 16 alle 20. Da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è sempre gratuito.

Oltre alla Casa, a seguire tutte le iniziative anche quest’anno c’è Elisabetta Lai, assessore comunale al Commercio, Turismo e Attività Produttive. Per gli adulti, ecco previsti il tradizionale presepe vivente nelle vie del centro, la cerimonia del Confeugo al Teatro delle Clarisse, il concerto di Natale con il Corpo Bandistico Città di Rapallo, all’Auditorium delle Clarisse. Inoltre, lunedì 24 dicembre, ecco alle ore 15,30 il tradizionale concerto itinerante del Corpo Bandistico Città di Rapallo, mentre dalle 23, al Chiosco della Musica, appuntamento con gli auguri con gli Alpini e distribuzione di panettone, vin brûlé e cioccolata. A San Silvestro, in scena ‘Aspettando il Capodanno al Teatro delle Clarisse’, con lirica, balletto, prosa e brindisi di mezzanotte, dalle 21,30 in poi. Sul lungomare, invece, spazio a ‘Midnight in Rapallo’.

Quanto ai più piccoli, ritorna ‘Rapallo 4 Kids- Christmas edition’. “Alla Casa di Babbo Natale – racconta Elisabetta Lai – si unirà, il 7 dicembre, uno straordinario spettacolo di luci e proiezioni, che renderà la passeggiata a mare un villaggio delle meraviglie dedicato ai più piccoli. Un’illuminazione a tappeto, infatti, congiungerà l’Antico Castello al Chiosco della Musica. Inoltre, il 24 dicembre, ecco ‘Aspettando Natale’, con alberi di Natale viventi e lo show ‘La calata dei babbi Natale’. La novità risiede, invece, nel primo Capodanno pensato interamente per bambini, il 31 dicembre, con questo programma: dalle 21, ‘Farfalle luminose’, personaggi in costume su trampoli e su mezzi scenici si aggireranno sul lungomare e in città accompagnando il pubblico verso il chiosco della musica; alle 22, il concerto con Cristina D’Avena (nella foto qui sopra) e i Gem Boy. Infine, spettacolo pirotecnico a cura dei Sestieri di Rapallo. E la festa continua pure il 1° gennaio, alle ore 18, con uno spettacolo del Trio Comedy Clown, ‘@Les 3 Chefs’, del Cirque Du Soleil”.