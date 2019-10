Racing for Genova Team dal “Timorasso” al “Piemonte”

Genova, 17 ott. – Ancora Piemonte per la Racing for Genova Team. Dopo l’esperienza alessandrina al Rally Race “Terre del Timorasso Derthona” ecco quella in provincia di Cuneo al 5° “Rally del Piemonte” dove, nel prossimo fine settimana, la scuderia genovese sarà presente con l’equipaggio formato da Francesco Aragno e Andrea Segir, in gara con la Peugeot 207 S2000. Unici in classe, i savonesi andranno alla ricerca di una prestazione soddisfacente con cui riscattare la delusione patìta a metà settembre al Rally Città di Torino.

Tornando alla partecipazione al “Timorasso”, a fronte della mancata partecipazione, per problemi alla vettura, di Gigi Giacobone e Sergio Rossi (Hunday I20 R5), soddisfazioni per la scuderia Racing for Genova Team sono venute dalle due Renault Clio Rs N3, quelle di Manuel Sartori – Laura Bottini e di Alessandro Lazzara – Fabrizio Boattini: i primi, malgrado qualche “girata” di troppo, hanno portato a casa la tredicesima piazza assoluta e la seconda posizione di classe; gli altri, viste le condizioni meteo, hanno optato per una tattica più prudente, concludendo l’esperienza al quinto posto di classe.

Grosse soddisfazioni, per il sodalizio diretto da Raffaele Caliro, anche dalla Velocità. A Imola, nell’ultima prova della serie valida per Coppa Italia Turismo, 2 Ore Endurance Champions Cup, Novecentoundici Race Cup e Campionato italiano Autostoriche, la “Pugliese family” – papà Vittorio ed il figlio Marco Vittorio – con la loro Porsche 911 hanno disputato un’ottima gara conquistando il sesto posto assoluto, il terzo di raggruppamento ed il successo di classe.

Dalla pista alle cronoscalate. Il prossimo fine settimana Antonino Oddo, con la sua Peugeot 106 1400, sarà al via della 37^ “Pedavena – Croce d’Aune”, valida sia per Civm (Campionato Italiano Velocità Montagna) 2019 che per il Tivm Nord, dove cercherà di aggiungere un altro risultato importante alla sua già qualificata stagione.