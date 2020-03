Raccomandazioni dal Sindaco di San Bartolomeo al Mare

Raccomandazioni del Sindaco di San Bartolomeo al Mare ai turisti provenienti dalla “zona rossa”

In attesa di comprendere cosa prevede il Decreto firmato questa notte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei dispositivi che dovranno essere adottati, si raccomanda a tutti coloro che – provenienti dalla “zona rossa” – hanno raggiunto San Bartolomeo al Mare negli ultimi giorni, di non abbandonare le loro residenze (alberghi o seconde case che siano) se non in caso di estrema necessità. Ricordo che la cosiddetta “zona rossa” è stata estesa a tutta la Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi si raccomanda di restare nella propria abitazione e di chiamare il 112. Ricordo anche che chi occupa seconde case deve presentare immediata autodenuncia all’ALS1.

Grazie.

Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare.

Golfo Dianese – Riviera dei Fiori – Provincia di Imperia