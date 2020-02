Questo weekend in Liguria

San Valentino, Carnevale e tanto sport. Sarà un fine settimana di passione. Ecco gli eventi del weekend in Liguria

Anche in Liguria arriva San Valentino! Tepori primaverili, serate già lunghe in cui tenersi per mano davanti al mare, tramonti di fuoco: la Liguria sembra fatta apposta per innamorarsi.

Ma spazio anche a chi ama lo sport con il 57° Trofeo Laigueglia, la gara che apre la stagione dei prof del ciclismo: sulle colline tra Alassio e Laigueglia i campioni si daranno battaglia. Chi vincerà?

Chi resta in città non deve perdere il Casella Express, l’aperitivo sul trenino di Casella, oppure lo storico concerto degli Ex-Otago; più piccoli si possono divertire al Darwin Day nel Parco del Beigua, alla scoperta delle storie bellissime degli uccelli migratori, oppure in uno dei mille eventi del Carnevale in Liguria.

Chi ama la cultura può tuffarsi in ArteGenova 2020 o in “Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi”, la mostra che inaugura a Palazzo della Meridiana di Genova sulla ritrattistica del ‘500, o approfittare delle mille offerte dei teatri. Per unire bellezza e romanticismo, niente di meglio che la visita alle camelie di Villa Pallavacini di Genova Pegli.

Buon Weekend!