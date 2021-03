Questo pomeriggio #protestaligure è scesa di nuovo in piazza

In circa 400 tra ristoratori, gestori di impianti sportivi e palestre aderenti a #protestaligure questo pomeriggio alle 16, si sono ritrovati a De Ferrari per una manifestazione contro le chiusure e la mancanza di ristori.

Il corteo non era autorizzato essendo la Liguria in area arancione, ma i manifestanti hanno formato un corteo con cartelli, fischietti e pentole.

“Domani – ha detto un manifestante durante un breve comizio improvvisato – è il 16 marzo giorno in cui scade l’Iva. Nessuno deve più pagare perché i ristori non arrivano e non arriva nemmeno la cassa integrazione, non paghiamo più nulla”.

Poi il presidio si è trasformato in un piccolo corteo che, al grido di “libertà!” e “lavoro! lavoro!” ha percorso via XX Settembre per poi fermarsi nei pressi di Brignole con il traffico che si è bloccato.

Il corteo si è diretto, poi, alla Foce, nei pressi della sopraelevata per bloccare il traffico, infine è tornato indietro percorrendo tutta Corso Torino e facendo il percorso inverso.

#protestaligure è un gruppo che fa parte del movimento #ristoratoriuniti. In buona parte si tratta di ristoratori o addetti alla ristorazione che con l’entrata della Liguria in zona arancione vedono, di fatto, la chiusura della loro attività.

Alla protesta hanno preso parte anche i gestori di piscine e palestre, una rappresentanza di tassisti, alcuni lavoratori dello spettacolo e diversi studenti.

Non ci sono stati particolari momenti di tensione. Qualche problema c’è stato quando una donna si è messa davanti ad un’auto che voleva passare con la manifestante che è stata identificata dalla digos.

In piazza De Ferrari, sotto alla Regione, i manifestanti hanno chiamato a gran voce il governatore Giovanni Toti che non ha risposto.

La manifestazione dopo circa tre ore si è sciolta ma gli organizzatori hanno promesso di ripetere l’appuntamento, per la sua quarta volta di fila, lunedì prossimo.