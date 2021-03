Napoli, 54enne finisce in terapia intensiva dopo il vaccino Astrazeneca

A Napoli una donna di 54 anni, Sonia Battaglia, è stata ricoverata in terapia intensiva.

La donna che è stata ricoverata d’urgenza, presso l’ospedale del Mare di Napoli ed è in condizioni gravissime, la scorsa settimana aveva fatto il vaccino Astrazeneca appartenente al lotto ABV5811. A renderlo noto l’Ansa con la notizia che viene confermate da fonti mediche.

Tali dosi del lotto sono in fase di sequestro in queste ore in tutta Italia ad opera dei Carabinieri del Nas. Mentre l’Aifa ha sospeso per via cautelativa e temporaneamente l’impiego di tale vaccino in tutta Italia.

La donna, precisano i parenti, non aveva patologie pregresse e si trova in rianimazione in condizioni gravissime.

Il video del fratello di Sonia Battaglia (Facebook)