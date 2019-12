Quanto ti costa è il nuovo brano di Peligro

E’ uscito ieri “Quanto ti costa” il nuovo brano di Peligro

“Ogni sorriso rubato è un passo verso la meta” da “Quanto ti costa”

Ieri, venerdì 13 dicembre, è uscito sulle principali piattaforme streaming (distribuito da Artist First) il nuovo singolo di Peligro. Il lyric video è disponibile online.

“QUANTO TI COSTA”, scritto da Peligro e prodotto da Hernan Brando, è un brano pop rap con sfumature funk e R&B, che racconta quanto sia complicato per gli esseri umani essere felici.

«Spesso la felicità è solo ad un passo di distanza da noi, ma compiere quel passo richiede una grande mole di fatica e di coraggio – racconta Peligro – “Quanto ti costa” è un tentativo di spingersi oltre la paura di essere felici, uno sprone ad andare oltre i limiti autoimposti che ci impediscono di stare davvero bene».

Peligro, all’anagrafe Andrea Mietta, è un rapper milanese classe ’92. Appassionato di musica fin da piccolo, comincia a dedicarvisi all’età di 14 anni. Nel 2011 scrive il suo primo album, “Scontento”, il cui coordinamento artistico è affidato al produttore argentino Hernan Brando (Hotel Buena Vida). Nel 2012 pubblica “Ep-Centro”, realizzato in collaborazione con due rapper della scena milanese (Rike e Seppiah). I 6 brani contenuti nell’EP sono stati interamente scritti e registrati in una singola notte. Nel 2013 esce il suo secondo album, “Musica dannata”, diretto nuovamente da Hernan Brando. Il 2 marzo 2015, Peligro pubblica “Training Camp Pt.1”, prima parte dell’omonimo mixtape, la cui seconda parte, “Training Camp Pt.2” viene pubblicata il 14 aprile 2015. La pubblicazione della terza ed ultima parte dell’album, “Training Camp Pt.3”, avviene il 4 giugno. L’8 aprile 2016, Peligro pubblica il suo terzo disco ufficiale, “Tutto cambia”, distribuito da Artist First e nell’estate porta in giro per l’Italia il suo lavoro salendo su importanti palchi come quello del Deejay On Stage a Riccione, quello del MEI di Faenza e quello del Tour Music Fest di Roma. Il 16 dicembre 2016 esce l’EP “Assoluto” (Artist First), nuovamente prodotto da Hernan Brando. Nel 2017 si esibisce al Premio Lunezia (sezione Nuove Proposte) a Roma e Marina di Carrara e sul palco di Deejay On Stage a Riccione. Nel 2018 Peligro pubblica l’album “Mietta sono io”, prodotto da Marco Zangirolami, che presenta live in diverse occasioni, tra le quali il MEI – Meeting Etichette Indipendenti. Nello stesso anno partecipa al Festival Show 2018 e a Deejay On Stage a Riccione, esibendosi con il suo singolo “La parte migliore”. A giugno 2019 è uscito il nuovo singolo “Gemelli”, presentato dal vivo sul palco di Festival Show 2019 e del MEI di Faenza.