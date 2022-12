Qatar 2022, Messi sul trionfo argentino: La cosa più bella che ci sia

Non sta più nella pelle Leo Messi dopo la vittoria dell’Argentina ai rigori contro la Francia nella finale di Qatar 2022.

“È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia – ha detto ai microfoni di Tyc Sports -. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta. Non vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo”.

“Ovviamente volevo chiudere la mia carriera con questo, non posso chiedere più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante – ha aggiunto la Pulce -. Dopo questo cosa ci sarà? Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo. Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace giocare in Nazionale, questo gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo. È il sogno di qualche bambino, sono stato fortunato ad aver vinto tutto e quello che mi mancava è qui”.