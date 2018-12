Pusher senegalese sorpreso con la coca: arrestato

La polizia ha arrestato in vico Largo un 24enne senegalese per la detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente.

Nel corso della consueta attività di pattugliamento per la prevenzione e repressione dei reati, le volanti della Questura, in transito in Via Gramsci, hanno notato un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha immediatamente aumentato la propria andatura per poi imboccare di corsa Vico Largo, col chiaro intento di allontanarsi il prima possibile.

Inseguito dagli agenti, è stato fermato e sottoposto ad un controllo, che ha rivelato il motivo dell’improvvisa fuga: nascosto tra i propri indumenti, infatti, il giovane custodiva un sacchetto contenente 4 dosi di cocaina, pronte per la vendita.

Il giovane, incensurato e privo di una fissa dimora a Genova, è stato arrestato.

Nell’udienza per direttissima di ieri, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 24enne il divieto di dimora a Genova.