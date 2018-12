L’Arcobaleno vivente dei fondali al promontorio di Portofino

Si è chiusa con successo la terza edizione del concorso di fotografia subacquea “L’arcobaleno vivente nei fondali del Promontorio di Portofino” a Santa Margherita Ligure. Durante il 2018 oltre trenta fotografi subacquei provenienti da tutta Italia si sono immersi nelle acque dell’AMP di Portofino per presentare delle immagini rappresentative delle bellezze sommerse, della varietà e della quantità di specie ittiche.

Come ha affermato Alberto Gallucci, presidente della giuria, mai come quest’anno è stato raggiunto un così elevato livello tecnico artistico da parte di almeno i primi sette partecipanti. Michele Solca, è vincitore assoluto con una irripetibile foto che rende perfettamente l’idea della vita e dei colori dei fondali dove ha sapientemente catturato una Cernia bruna e la sua fotogenica modella. La foto è un vero invito a immergersi! (Vedi immagine in evidenza)



Molto apprezzate dalla giuria anche le foto presentate da Alessandro Grasso secondo classificato e Alessandro Raho, terzo assoluto. Seguono in classifica a pari merito: Massimo Corradi e Davide Lombroso, noti campioni di fotosub con un palmares complessivo di una decina di titoli italiani. Nuovi stimoli al concorso, quest’anno, sono venuti dall’istituzione di un premio speciale per la foto “biologica” promosso dalla Scotti Riso Snack” un’azienda molto sensibile alla tutela ambientale e in particolare a quella del mare.

L’ azienda Scotti ha aderito con entusiasmo al trofeo perché crede nel valore del rispetto e ritiene che l’ambiente sia il più grande tesoro da tramandare. Il prestigioso trofeo artistico in cristallo di Murano è stato vinto dal savonese Mario Pesce per la sua “ attura” di un piccolo e raro nudibranco colto mentre depone le uova su una Gorgonia. Ci sono state anche tre menzioni speciali per delle foto di rara bellezza e interesse biologico realizzate da Alessandro Grasso (Ctenoforo con i veli), Alessandro Raho (Corallo rosso) e Michele Solca (Meduse).

Le foto resteranno esposte al 1° piano del Comune di Santa Margherita e dal 1° al 3 marzo saranno in mostra alla grande fiera subacquea Eudi Show a Bologna. Hanno preso parte alla giuria: Paolo Donadoni (Sindaco Santa Margherita Lig). Alberto Gallucci (Fotografo subacqueo), Mario Calabresi (Direttore Repubblica), Gianluca Genoni, apneista recordma, Remo Sallo (Fotografo naturalista), Pierluigi Colangelo (Fotografo subacqueo) e Gianni Risso (Giornalista e fotografo subacqueo).

Hanno contribuito al concorso: Comune di Santa Margherita Ligure per il supporto economico, AQUA LUNG, SUN LINE, Scotti Riso Snack, Ireco, Editrice La Mandragora. SQUALE orologi subacquei e apneaworld.com.

«Complimenti ai fotografi che hanno partecipato. Delle oltre cento foto almeno un terzo avrebbero meritato di essere premiate. ̶ spiega Gianni Risso ̶ Non è stato un verdetto facile ma alla fine abbiamo concordato sulla foto vincitrice. Il comparto della subacquea è per noi un importante volano di turismo e di collaborazione per preservare i nostri fondali.

̶ Risso, che vanta una esperienza nel mondo della fotografia subacquea pluriennale ̶ ha voluto tranquillizzare tutti gli appassionati affermando che di recente ha fatto alcune immersioni nell’AMP per verificare lo stato dei fondali dopo la catastrofica mareggiata che ha colpito il Golfo ligure. Ebbene, salvo per alcune aree limitate sotto alla punta del Faro, Cala degli Inglesi e un breve tratto di costa a sud-ovest verso punta Chiappa, i fondali hanno resistito bene e non hanno subito danni di rilievo.» ABov