Protocolli cura Covid, Bassetti coordinatore scientifico. Riconoscimento da Ministero Salute

“Oggi sono stato nominato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, coordinatore scientifico di un gruppo di lavoro per la gestione del paziente Covid-19 per il Ministero della Salute. Insieme a insigni colleghi dovremo stilare i protocolli per la gestione ospedaliera dei pazienti Covid positivi”.

Lo ha annunciato ieri sera su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Sono onorato – ha spiegato Bassetti – dell’incarico che svolgerò, come ho sempre fatto, con rigore scientifico e spirito di servizio per il sistema sanitario nazionale.

Un grazie particolare al vice ministro Pierpaolo Sileri che ha fortemente voluto questo gruppo di lavoro.

Inoltre insieme ai medici di Medicina generale genovesi abbiamo sviluppato un protocollo condiviso tra ospedale e territorio per la gestione a casa dei pazienti con il Covid che non hanno necessità di ricovero in ospedale.

Abbiamo provato a fare ordine su quali e quando usare le varie terapie.

Fatti e non parole”.