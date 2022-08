Prossimi appuntamenti del Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante. Un weekend di Ferragosto ricco di musica.

ABBA DREAM

Venerdì 12 Agosto, ore 21.00

OMAGGIO A MORRICONE. MUSICHE DA OSCAR Sabato 13 Agosto, ore 21.00

FABIO CONCATO. MUSICO AMBULANTE TOUR Domenica 14 Agosto, ore 21.00

Il weekend di Ferragosto, quest’anno, si preannuncia decisamente “caldo” all’Arena Conchiglia di Sestri Levante.

Nella splendida location affacciata sulla suggestiva Baia del Silenzio, avranno luogo ben tre eventi dedicati alla musica, per tutti i gusti e per tutte le età. Tre serate imperdibili quelle di venerdì, sabato e domenica, firmate Nuovo Teatro Verdi, con artisti, nomi e omaggi che lasceranno incantato il loro pubblico.

Venerdì 12 Agosto

Saliranno sul Palco dell’Arena Conchiglia gli ABBAdream. A quasi 50 anni di distanza dalla vittoria della celebre band svedese dell’edizione del 1974 dell’Eurovision Song Contest, con la canzone Waterloo, le musiche e l’irrefrenabile ritmo degli ABBA continuano ancor oggi ad essere omaggiati in tutto il mondo, facendo sognare intere generazioni.

Gli ABBAdream – tribute band tra le più quotate in Italia e all’estero – hanno incantato migliaia di spettatori sia in Italia che all’estero, con il loro stile inimitabile, l’eccezionale livello degli artisti, la loro energia, e l’originalità dei costumi, registrando il sold out in tutti i teatri e le piazze in cui si esibiscono. Biglietti: Platea Vip € 30,00 – Platea numerata € 25,00

Sabato 13 Agosto

Sarà la volta di Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar. Il maestro Andrea Albertini (pianoforte e direzione), insieme all’Ensemble Le Muse (interamente al femminile), e alla splendida voce solista di Angelica Depaoli, accompagneranno il pubblico lungo un viaggio imperdibile e travolgente attraverso l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, il maestro Ennio Morricone. Un Ensemble, quello delle Muse, che può vantare numerosissimi riconoscimenti a livello internazionale; non ultimo nel 2017, in Marocco, il riconoscimento dell’Alto

Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Sotto la Direzione e attraverso i racconti del bravissimo e coinvolgente maestro Albertini, verranno inoltre svelati aneddoti, curiosità e note storiche, che si celano dietro colonne sonore e pellicole che hanno fatto la storia della cinematografia italiana.

Il pubblico sarà condotto in un crescendo di emozioni e serena nostalgia: dalle rielaborazioni dei più famosi brani degli “spaghetti western” di Sergio Leone (“C’era una volta il West”, “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, “Giù la testa”) alle magiche atmosfere di “Mission”, alle tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, sino a “Se telefonando” e “Here’s to you”. Biglietti: Platea Vip € 38,00 – Platea numerata € 35,00

Domenica 14 Agosto

Chiuderà infine questo weekend di Ferragosto uno dei più celebri nomi della musica d’autore italiana, FABIO CONCATO in MUSICO AMBULANTE TOUR.

Dopo oltre 40 anni di carriera, con le sue note poetiche, spesso “jazz”, con la sua solita eleganza, autoironia e con quella leggerezza che lo hanno da sempre contraddistinto, Fabio Concato continua a regalarci in musica piccole e grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a illustrazioni o annotazioni sul diario della memoria.

Un concerto il suo, improntato su musica e parola, tra il serio e il faceto: un’occasione per ascoltare i suoi grandi successi come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, ecc. , e nel quale non mancheranno anche gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.

Biglietti: Platea numerata € 45

Prevendite su TicketOne , Vivaticket e tutti i punti vendita

Info e prenotazioni allo 0572/78903 o via whatsapp al 349/5273722 Botteghino aperto dalle 18:30

Maggiori info

https://www.teatroverdimontecatini.it – info@teatroverdimontecatini.it