Prosegue l’iter burocratico per il rifacimento della passeggiata Trelo – Prelo una delle litoranee più suggestive del Tigullio

Aumento della resilienza del lungomare di San Michele di Pagana

Le opere infatti, sono state inserite all’interno del M.O.P, documento di monitoraggio delle opere pubbliche, realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno del quale sono contenuti gli investimenti relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e sono dunque risultate ammissibili di finanziamento.

“Siamo particolarmente felici di questa ottima notizia – ha esordito l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – la progettazione definitiva è in via di completamento, è stata realizzata a costo zero per il comune attraverso finanziamenti statali e verrà presentata a breve. Ora la nostra amministrazione, grazie al lavoro degli uffici e grazie alla collaborazione con Regione Liguria rappresentata dal consigliere Domenico Cianci e con gli altri enti sovraordinati, avrà la possibilità di reperire le risorse necessarie all’avvio e al completamento di queste opere di fondamentale importanza per la nostra Rapallo.”