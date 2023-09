Prosegue il Gemellaggio fra San Giorgio e Saint Julien

Savonesi e Ponentini al Gemellaggio in occasione della Festa dell'Anziano. San Giorgio Monferrato accoglie per cinque giorni i gemelli bretoni di Saint-Julien

SAVONA- Si è svolta questa mattina nel Palazzo Comunale di San Giorgio Monferrato la cerimonia ufficiale di accoglienza e scambio doni nell’ambito del gemellaggio internazionale fra le cittadine di Saint-Julien e di San Giorgio. Presenti le più importanti autorità della Provincia, della Unione montana delle Valli monregalesi e dei comuni limitrofi, oltre ad una delegazione di savonesi e di rappresentanti del Comitato per i Gemellaggi di Loano.

“Il gemellaggio con Saint Julien- ci ha spiegato il sindaco di San Giorgio, Pietro Dallera- è giunto al 23esimo anno di vita. Dopo la pausa causata dal Covid finalmente ci siamo ritrovati. Gli amici bretoni sono arrivati venerdi e partiranno martedi. La delegazione dei gemelli francesi è guidata dal nuovo Sindaco della cittadina di Sain Julien, Monsieur Gaël Le Noane. Nel corso dei cinque giorni abbiamo presvisto numerose visite ed incontri. Al pranzo ufficiale, che si è svolto oggi, ha preso parte anche la cittadinanza di San Giorgio: si è tenuto presso la Pro Loco, proprio in occasione della festa dell’anziano. In mattinata tutti abbiamo partecipato alla Santa Messa che è stata celebrata dal nostro parroco Don Oscar Comba”.

Don Oscar è un sacerdote davvero speciale, è anche un abile artista, un eccellente orafo, che crea magnifici gioeilli per far quadrare i conti dell sua parrocchia. La funzione è servita anche per ricordare le persone decedute sia a Saint-Julien che a San Giorgio negli ultimi tre anni.

Ieri italiani e francesi in mattinata si sono recati a Vercelli per visitare uno dei musei più interessanti del Piemonte: il Museo Francesco Borgogna. Sorto per legato testamentario di Antonio Borgogna nel 1907, filantropo e collezionista d’arte, ospita una vasta collezione di pittura, scultura ed arti decorative. Per la quantità e qualità di opere pittoriche italiane ed europee, che spaziano dal Medioevo al Novecento, è considerata la seconda pinacoteca del Piemonte dopo la Galleria Sabauda di Torino. Sempre ieri, ma nel pomeriggio si è svolta anche la visita al Lago di Viverone con navigazione per la visita alla zona faunistica ed alla riserva naturale dove stanziano soprattutto anatre, germani reali, folaghe, cigni, svassi e gabbiani.

“Questi giorni insieme con gli amici francesi – conclude Dallera – rappresentano una ideale occasione di incontro e condivisione fra le due comunità. Visiteremo musei, castelli, agriturismi per far conoscere agli ospiti francesi i luoghi e le attrattive maggiori del nostro magnifico territorio. Abbiamo invitato tutti i cittadini di San Giorgio a partecipare alle varie iniziative”.

Il sindaco di San Giorgio Monferrato, Pietro Dallera, Cavaliere della Repubblica Italiana, è un ex insegnante, dirigente scolastico e formatore, ha avuto numerosi ed importanti riconoscimenti anche a livello internazionale per tutte le sue iniziative volte a realizzare l’amicizia fra i popoli.

Prima di essere sindaco di San Giorgio Monferrato Dallera ha ricoperto per diversi anni la carica di sindaco anche nel Comune di Isola (Al). Fra i numerosi progetti che ha realizzato nei 40 anni di lavoro, da docente e da preside, sono da segnalare gli importanti gemellaggi con Francia, Grecia e Turchia, questi ultimi nell’ambito del “Comenius”.

CLAUDIO ALMANZI