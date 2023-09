In piazza De Ferrari alle 21, 105 in the City – Special Event Salone Nautico

E’ tutto pronto in piazza De Ferrari per l’appuntamento di questa sera, alle 21, “105 in the City – Special Event Salone Nautico”, il concerto a cura di Radio 105 che animerà il centro di Genova.

Lo spettacolo si inserisce nel programma del “Fuori Salone” (Nautico).

Dalle 21: Concerto a cura di Regione Liguria, con Dj Set di Radio 105 e esibizioni di Federica Andreani, performance di Piccolo G e Lolita. Guest Gaia e chiusura Room9 feat. Big Boy e Dj Set.

A fare gli onori di casa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che prima del concerto saluteranno i presenti.