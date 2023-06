Prosegue Fish&DJs, format targato Forevergreen ballando mentre si gusta il pescato del giorno e ci si rilassa sulla banchina in riva al mare

Ingresso gratuito

Dall’elettronica sperimentale alla techno, passando da percussioni controtempo e suoni dub. Venerdì 23 giugno (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova (calata Simone Vignoso 1) va in scena un nuovo appuntamento di Fish&DJs, format di Forevergreen con house music da ballare attendendo il calar del sole, assaggiando il pescato del giorno e rilassandosi sulla banchina in riva al mare. Gil artisti protagonisti sono Gliso, dj e produttore fondatore dell’etichetta “Aureon Records”, e My Flower, artista la cui ultima uscita, “Spheal”, è stata prima per oltre un mese sulla Melodic techno chart di Beatport. Durante la serata, è inoltre possibile degustare il nuovo “Hugo Spritz” targato Distilleria Moccia. L’ingresso a Fish&DJs è gratuito.

GLISO

Alessio Glisenti è un dj/produttore interessato alla musica di tutto il pianeta ed è influenzato da tutto ciò che crea un suono: «anche dalle chiavi – racconta – dalle monete e dal tacco delle scarpe». La sua combinazione perfetta è una cassa techno, un basso massiccio, melodie deep, percussioni controtempo e suoni dub. È il fondatore dell’associazione culturale “We are for Beat” a Imperia, con cui alimenta il movimento clubbing Ligure. Nel 2021 apre l’etichetta discografica “Aureon Records”, in cui trasferisce tutte le esperienze maturate negli anni.

MY FLOWER

My Flower è un progetto che muove dalla techno alla musica elettronica sperimentale. Nel 2015 ha visto la luce il suo primo vinile, uscito sull’etichetta inglese Stem Records, che, tra gli altri, ha prodotto artisti quali Mind Against e Agents of Time. È stato inserito tra gli artisti dell’etichetta milanese-berlinese Just This, grazie a alla quale ha visto la luce l’iconico remix di “Rea”, da parte di uno degli artisti più importanti dell’underground americano, e che vanta un appuntamento fisso al Berghain: Vatican Shadow. La recente collaborazione con Andrea Darse (Afterlife) ha portato a un’uscita sull’etichetta spagnola Suara Records. L’ultima uscita, “Spheal” su Nightcolours Records, è stata prima per oltre un mese su “beatport – melodic techno chart” ed è stata suonata nel podcast degli Hunter/Game per Afterlife official. È stato ed è ospite delle notti nei club di mezza Europa.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando suoni elettronici dal mondo e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.