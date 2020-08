Prosegue a Genova la campagna Make Science Pop Again

“Sedurre come un animale”: lanciato il terzo episodio della campagna del Festival della Scienza di Genova, “Make Science Pop Again” con la presenza della youtuber ShantiLives.

Il video è in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Genova

Prosegue “Make Science Pop Again”, la nuova campagna social del Festival della Scienza che, attraverso ospiti speciali ed esperimenti online con il pubblico, ha l’obiettivo di svelare l’anima pop e divertente della scienza. Protagonista del terzo episodio dal titolo “Sedurre come un animale” la famosa youtuber ShantiLives, un volto da oltre 300mila iscritti, alle prese con le goffe avance del comico Andrea Carlini. Tra gli attori del nuovo episodio compare anche un attore d’eccezione: Giuliano Doria, direttore del Museo di Storia Naturale di Genova, con cui il Festival della Scienza ha collaborato per la realizzazione del video.

Dopo le collaborazioni con lIT – Istituto Italiano di Tecnologia e CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche nei due video precedenti, il Festival della Scienza per il nuovo episodio di “Make Science Pop Again” ha scelto il Museo di Storia Naturale di Genova, un’istituzione cittadina che ha fin da subito accolto il progetto con entusiasmo e disponibilità, al fine di divulgare la scienza in modo ironico e coinvolgente.

Il Museo, con i suoi 150 anni di vita e attività scientifica, è un importante centro per lo studio delle scienze naturali e per la conservazione di un ricco patrimonio culturale di oltre quattro milioni e mezzo di reperti. Inoltre l’esposizione di ben 6.000 esemplari provenienti da tutto il mondo permette al visitatore di immergersi nella biodiversità del nostro pianeta.

Nell’episodio, pubblicato sul canale YouTube del Festival della Scienza, si vede Carlini intento a studiare il comportamento degli animali in relazione al corteggiamento, al fine di metterli in pratica durante un divertente quanto bizzarro appuntamento al buio virtuale con la youtuber ShantiLives, appassionata di natura e, in particolar modo, di farfalle. Ad aiutare Carlini nell’impresa è proprio il direttore del museo Doria che, grazie alla sua conoscenza del mondo animale, cerca (invano?) di dare consigli utili.

“Sedurre come un animale – Conquistare Shanti Lives” è il terzo episodio di “Make Science Pop Again”, campagna del Festival della Scienza in attesa della manifestazione che tornerà a Genova dal 22 ottobre al primo novembre 2020. La campagna fa parte del progetto Festival 2.022, sostenuto dal bando Open2Change di Fondazione Compagnia di Sanpaolo per aumentare la presenza online del Festival e la fruizione di contenuti digitali da nuovi target di pubblico.