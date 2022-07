Promozione di Moby e Tirrenia sui viaggi di ritorno diurni

Con Moby e Tirrenia “mitigare” la malinconia per il ritorno a casa, c’è il “Ritorna & risparmia”, una nuova offerta che rende la propria navigazione da e per Sardegna e Sicilia ancora più conveniente.

Infatti, per chi prenota da oggi al 31 luglio un viaggio di andata contemporaneamente a quello di ritorno per la Sardegna con Moby e per la Sardegna e la Sicilia con Tirrenia è previsto lo sconto fino al 50% sul biglietto di ritorno purché avvenga in partenze diurne effettuate entro il 31 luglio o fino al 25 per cento sul biglietto di ritorno, sempre con partenze diurne, effettuate dal primo al 31 agosto.

Al netto di tasse, diritti, assicurazioni e competenze.

Tutto questo, come sempre, si somma alle altre grandi opportunità di risparmio di Moby e Tirrenia, ma soprattutto alla qualità del viaggio che le rende le Compagnie delle famiglie italiane.

Dalle aree giochi per bambini, a piscine con aperitivo a bordo vasca, cinema, musica e soprattutto la ristorazione a bordo: dai bar alle pizzerie, dai self service ai ristoranti à la carte, tutti contraddistinti da nuovi menù che si affiancano ai grandi classici e coniugati all’insegna di freschezza, leggerezza e stagionalità. Potremmo di che con Moby e Tirrenia, la vacanza inizia dal viaggio.

Ma ora finisce anche con un viaggio diurno con lo sconto. Il miglior modo di festeggiare il ritorno a casa con Moby e Tirrenia.

Qualche info su Moby, Tirrenia-CIN e Toremar

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti.

Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio.

Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.