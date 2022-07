Da domani eventi estivi in Alta Val Tanaro

CUNEO. 23 LUG. Prende il via domani, con una mostra di pittura, la lunga serie di manifestazioni messe in cantiere dalla Pro Loco di Upega, frazione del Comune di Briga Alta; eventi e feste che caratterizzeranno l’estate alpina nella Terra Brigasca.

Dalle ore 9, domani per le vie del paese si svolgerà UpegArte, mostra estemporanea di pittura, organizzata in collaborazione con l’associazione “Torchio e pennello” di Albenga. A partire dalle ore 9 saranno aperte le iscrizioni, mentre alle ore 17, nel locale del ballo, si svolgeranno le premiazioni.

Martedì si celebrerà la tradizionale Festa Patronale di Sant’Anna: alle ore 11 la Messa, alle ore 12 e 30 il pranzo conviviale, alle ore 16 la Processione e la Benedizione. Lo stesso giorno verranno inaugurati gli incontri culturali di UpegArte con il percorso didattico dal titolo: “L’Arte sacra, un cammino al Vero”, nella Chiesa Parrocchiale, fino al 28 agosto.

“Il programma – ci spiega la professoressa Marisa Ravera- delle manifestazioni che abbiamo organizzato quest’anno è molto ricco. Oltre alle nostre splendide e tradizionali feste, ci saranno incontri culturali, concerti, mostre, passeggiate dedicate agli amanti della natura e dell’escursionismo, concorsi fotografici, appuntamenti gastronomici e spettacoli teatrali nella speranza di fare trascorrere serene giornate ed intrattenere piacevolmente residenti e turisti”.

Fra gli appuntamenti più attesi il 13 agosto la festa e la cena, a base di prodotti tipici della zona, dedicata ai buongustai ed agli amanti della storia e delle tradizioni locali: si tratta della classica “Mangiaa Brigasc” una degustazione itinerante di piatti tipici della Cucina brigasca tra i celebri grattacieli di pietra, con gli storici costumi tradizionali. Da segnalare che l’evento è a numero chiuso (massimo 180 persone, per prenotare telefonare direttamente alla Pro Loco di Upega) ed alla sera ci sarà il concerto di Blues con “Dodo Armonica Kid”.

Proseguendo nel programma delle iniziative estive alpine ad Upega, il giorno di Ferragosto, alle ore 15, partenza per l’itinerario “Alla scoperta di Upega”, visita guidata a cura di Carlo Lanteri, che alle ore 21 terrà una conferenza e proiezione di immagini su “La Cappella Sistina delle Alpi Marittime: Notre Dame de Fontaines”.

Giovedì 16, in occasione della Festa di san Rocco, dopo la Santa messa (alle ore 16) ci sarà la merendina sul sagrato e la premiazione del concorso fotografico per ragazzi. Gli eventi sono organizzati con il sostegno e la collaborazione di Provincia di Cuneo, Terra Brigasca, la Locanda d’Upega, Azienda Agricola Luca Alberti (Aurigo), Azienda Agricola Benedetti (Cisano Sul Neva), Pastificio Fratelli Porro (Colle di Nava), Olio Calvi (Imperia), Prodotti Ortofrutticoli Agaccio (Ormea), Bar Sorriso (Colle di Nava), Panetteria Pasticceria Marini (Ormea), Manassero Carni (Ormea).

Invece per avere maggiori informazioni, o consultare il cartellone estivo è sufficiente consultare la pagina FB Pro Loco Upega.

CLAUDIO ALMANZI