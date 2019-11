Programma del Count Basie Jazz Club 28 Novembre 1 Dicembre

Un week end musicale da non perdere al Count Basie Jazz Club

Giovedì 28 Novembre Concerto Jazz: ROOTS OF JAZZ GUITAR

Massimo Currò – Chitarra

Lorenzo Gazzano – Pianoforte

Massimiliano Rolff – Contrabbasso

Daviano Rotella – Batteria

Alle radici della chitarra jazz, un omaggio ai grandi pionieri della storia: Charlie Christian, Wes Montgomery, Barney Kessel, Kenny Burrel, Joe Pass…

Venerdì 29 Novembre Sulle strade del Blues – Blues Stories

Paolo Borio – Voce narrante

Fabio Kid Bommarito – Armonica e Voce

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Gianni Borgo – Chitarra, Voce

Massimiliano Rolff – Contrabbasso

Maurizio Borgia – Batteria

Blues è una parola magica che evoca storie, leggende, personaggi, luoghi. Lo spettacolo ripercorre le strade di una musica ricca di fascino e mistero, ritrovando gli interpreti che l’hanno creata e diffusa e che hanno nel tempo influenzato generazioni di musicisti. Lunga vita al Blues!

Sabato 30 Novembre: Days of future past – Klo’s Quintet

Claudia Sanguineti – Voce

Stefano Guazzo – Sax

Fabio Vernizzi – Pianoforte

Pietro Martinelli – Contrabbasso

Daviano Rotella – Batteria

Una formazione nata un anno fa circa dall’esigenza di esprimere un mondo interiore musicalmente trasversale al jazz. E’ questo il punto di partenza del progetto “Days of future past” di cui Claudia Sanguineti è autrice di tutti i testi e di gran parte delle musiche. “L’esperienza come cantante di formazioni che hanno sempre ruotato intorno al mondo jazz è stata importante ma non mi rappresenta del tutto.” dice Claudia.

Grazie all’incontro, anzi al re-incontro con il bravissimo pianista genovese Fabio Vernizzi, si è incominciato a identificare un mondo che è stato appena intravisto inizialmente e che piano piano si delinea con sempre maggior chiarezza pur essendo ancora in divenire.

Fabio si è occupato di arrangiare i brani ed è anche autore di un brano a cui Claudia ha messo le parole.

Gli altri splendidi musicisti sono Daviano Rotella da sempre attivo e apprezzatissimo batterista che ha collaborato con molti artisti in ambito jazz, Pietro Martinelli un giovane ma lucido, puntuale e solido contrabbassista e in ultimo Stefano Guazzo, stimato e riconosciuto sassofonista.

Domenica 1 Dicembre

Non Solo Classica: La Musica Classica? un Gioco da Bambini!

Gilardon/Di Maio/Rizzo

Guadalupe Gilardon – Flauto traverso e Flauto dolce

Federica Di Maio – Pianoforte

Ottavia Rizzo – Pennelli e colori

Dopo gli ultimi successi, il Count Basie è orgoglioso di riproporre questo appuntamento dedicato alle famiglie, un incontro pensato per avvicinare i più piccini al mondo dei suoni e delle immagini, attraverso un percorso di stimolazione multimediale.

Negli ultimi decenni tutta la comunità scientifica e didattico-pedagogica è concorde nel dire che i bambini fin dalla primissima età scelgono i suoni per mettersi in contatto con il mondo. La musica viene prima della parola: dai suoni, dalla prosodia e dalla melodia viene il linguaggio. Edwin Gordon, ricercatore e musicista statunitense, ha dimostrato che musica e linguaggio si apprendono con le stesse modalità.

Proprio grazie alla complessità e varietà del linguaggio sentito nella prima infanzia il bambino riesce a costruire un proprio vocabolario, prima ascoltato, poi parlato, infine scritto e letto. Lo stesso processo avviene con la musica.

Qual è quindi la musica più adatta ai bambini? E’ quella che si può sentire, ballare, giocare, cantare e ragionare! Per loro non esiste musica difficile o facile, forse esiste musica troppo lunga. Sta a noi adulti, operatori musicali, educatori, genitori, nonni, prenderli per mano e accompagnargli nella scoperta di questo mondo meraviglioso, mettendo in moto la nostra musicalità e condividendola con loro, sapendo che saranno sicuramente in grado di apprezzarla e di capirla, ognuno con i propri mezzi. Un concerto di musica classica è per i bambini un momento di grandissimo apprendimento, diverso da una lezione, un momento di ascolto e condivisione con altri bimbi che non si conoscono, con strumenti suonati dal vivo, dove i suoni e le armonie prendono vita dai gesti dei musicisti, dai loro sguardi e dai loro respiri.

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza di Ottavia, artista visiva, grafica e illustratrice, che accompagnerà con i suoi disegni gli strumenti in un dialogo leggero e giocoso. La performance musicale si arricchirà di contenuti ed emozioni che aiuteranno l’immaginazione di tutti a spiccare il volo.