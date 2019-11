Milano Dixie Quartet e ZenaSwingers in jazz a Villa Pagoda

Venerdì 29 novembre cala il sipario sul November Jazz di Villa Pagoda con i Milano Dixie Quartet e gli ZenaSwingers.

Rudy Migliardi al trombone, Alfredo Ferrario al clarinetto, Stan Caracciolo al banjo e Claudio Nisi al basso tuba: i Milano Dixie Quartet mette insieme l’esperienza musicale di ogni componente, dando vita a uno show suggestivo e dal forte impatto emotivo.

Un concerto in equilibrio tra swing e dixieland, per una suggestiva rievocazione degli anni ruggenti del jazz internazionale. Venerdì 29 novembre (ore 21.30) i Milano Dixie Quartet cala il sipario sul November Jazz di Villa Pagoda, rassegna dedicata ad alcuni dei più importanti artisti del genere a livello mondiale. Ad accompagnare il quartetto meneghino tra le sale di Villa Pagoda il collettivo Zenaswingers, per danze sfrenate in compagnia di Marina Alekseeva e Alexander Tabakov in una serata “a quadrettoni”, a tema plaid.

Il concerto dei Milano Dixie Quartet conclude il November Jazz, mese interamente dedicato al genere nelle sale di Villa Pagoda. «Abbiamo curato per mesi questa rassegna – racconta Christian Sangermano, direttore artistico di Villa Pagoda – nel tentativo di creare una serie di concerti sempre di valore e di qualità. È stata un'emozione non da poco vedere jazzisti come Dado Moroni, Barry Finnerty e Nando De Luca incantare le nostre sale, e sarà altrettanto stimolante vedere i Milano Dixie Quartet calare il sipario su questo mese meraviglioso». È inoltre previsto un angolo fotografico per immortalare al meglio gli outfit dei partecipanti.

Lo spettacolo inizia alle 21.30. Per informazioni consultare il sito dedicato.