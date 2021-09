Free-vax, no-vax o no Green pass in procura e in tribunale a Genova? Risultano un centinaio le persone senza il Green pass che lavorano nel Palazzo di Giustizia di Genova. Di questi, circa una ventina sono in procura.

Dal 15 di ottobre scatterà l’obbligo anche per magistrati e dipendenti con sospensione in caso di mancato adeguamento.

Nei prossimi giorni si riunirà la conferenza permanente per allestire le misure di controllo per il personale.

“Aspettiamo però – hanno sottolineato a Palazzo di Giustizia – che vengano pubblicate le linee guida. A quel punto si potrà concretamente capire cosa fare e come”.

Per i magistrati, però, non sarebbe prevista la sospensione ma la decadenza dall’impiego se assente ingiustificato per più di 15 giorni perché senza Green pass.

Così risulterebbe dal testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la bollinatura della Ragioneria generale di Stato e la firma del presidente Mattarella, combinato con la normativa specifica per i magistrati, in particolare l’articolo 107 della Costituzione che affida solo al Consiglio superiore della magistratura il potere di sospenderli dal servizio.