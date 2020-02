Pro Recco è pronta ad accendere Verona, domani 20.30

Biglietti esauriti da giorni, i biancocelesti affrontano l’Osc Budapest alle piscine Monte Bianco

Sfida ad alta quota del girone B che mette in palio punti pesanti nella lotta per il primo posto. I biancocelesti sono in testa al gruppo con tre lunghezze di vantaggio sul Ferencvaros e quattro sull’avversaria di domani, reduce dal colpo esterno in casa dei campioni d’Europa in carica.

“Ci attende una partita insidiosa contro una squadra composta da grandi talenti – afferma Pietro Figlioli -. L’Osc è in corsa per il primato, ha Mitrovic in porta, due tiratori come Prlainovic e Manhercz in una rosa di grandi giocatori, insomma sarà una sfida di altissimo livello che dovremo affrontare con la massima concentrazione. Giocarla a Verona, con gli spalti pieni, sarà bellissimo, uno spettacolo che non vediamo l’ora di vivere”.

Atmosfera che la Pro Recco scalderà già questa sera: dalle 20.30, infatti, Ivovic e compagni saranno protagonisti all’evento pubblico di inaugurazione del nuovo marchio Ten (ex Kofler) in piazza Pradaval 2. L’opportunità per conoscere dal vivo i campioni biancocelesti e suggellare il gemellaggio con la squadra femminile Css Verona militante nel campionato di A1, club che ha reso possibile l’approdo della Champions itinerante nella città scaligera.

Arbitreranno la partita Rakovic (Serbia) e Sadekov (Russia). Delegato il greco Stavropoulos.