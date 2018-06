Pro Patria-Albissola 4-0, addio sogno scudetto

Si ferma la striscia positiva dell’Albissola in partite ufficiali. Al comunale di Rignano sull’Arno, la squadra di mister Fossati esce sconfitta per 4 – 0 nella partita di semifinale giocata contro la Pro Patria, valida per l’accesso alla finale scudetto Serie D 2018.

Sarà quindi la Pro Patria a giocarsi la finale per l’assegnazione dello scudetto, nella partita che si disputerà il 2 giugno alle ore 17,00 allo stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno, contro la vincente Gozzano – Vibonese.

La Pro Patria ha certamente meritato la vittoria ma, nonostante il risultato passivo possa far pensare il contrario, l’Albissola ha giocato la sua partita a viso aperto e senza alcun timore reverenziale e le occasioni da rete, questa volta non finalizzate, non sono certamente mancate. La squadra era comunque consapevole di trovarsi di fronte una compagine di tutto rispetto, dalla storia sportiva non indifferente e che poteva vantare, in questa stagione, il minore numero di reti subite tra tutte le partecipanti alla serie D.

Per la cronaca, il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1 – 0, grazie alla rete segnate da Santana al 7′. Nel secondo tempo, al 9′ arriva il raddoppio di Le Noci. Al 24′ arriva la terza rete su calcio di rigore finalizzato da Pedone che segna la sua personale doppietta al 43′ per il definitivo 4 – 0.

AURORA PRO PATRIA: Mangano, Cottarelli, Marcone, Pettarin, Molnar, Zaro, Galli (38′ st Galli), Gazo, Di Sabato (12′ st Pedone), Le Noci (31′ st Mozzanica), Santana (12′ st Gucci) – A disposizione: Guadagnin, Chiarion, Scuderi, Colombo, Mozzanica, Ugo, Pedone, Gucci, Bortoluz – Allenatore: Ivan Javorcic

ALBISSOLA: Caruso (36′ st Vasoli), Calcagno, Molinari, Sancinito (29′ st Cambiaso), Garbini (12′ st Papi), Gargiulo, Corbelli (9′ st Coccolo), Raja, Piacentini, Gulli, Cargiolli – A disposizione: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Coccolo, Siciliano, Cambiaso, Carballo, Papi – Allenatore: Fabio Fossati