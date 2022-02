Primo corso 2022 inerente all’attività del Simulatore Navale, il 25 febbraio si è concluso il il simulacro antincendi dei VVF di La Spezia

Primo corso 2022 inerente all’attività del Simulatore Navale, il personale proveniente da vari Comandi del centro nord e della Sardegna ha brillantemente concluso il corso di addestramento ,che ha come approccio principale l’incendio nave e l’incendio nei luoghi confinati.

Nell’ambito di tale corso, gli Istruttori navali e i conduttori del simulacro, simulano alcuni scenari di incendio che abitualmente caratterizzano la professione dei Vigili del Fuoco sia in mare che in ambito terrestre.

Primo corso 2022 inerente all’attività del Simulatore Navale, il Comandante Ing. Bruni si è complimentato con i discenti e con lo staff didattico per l’ulteriore traguardo raggiunto inerente questo fondamentale e importante corso addestrativo che va a completare le conoscenze tecniche dei Vigili del Fuoco.

Il saluto del Comandante è stato particolarmente toccante in quanto l’Ing. Bruni dal primo Marzo è posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, e pertanto ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato e garantito al buon andamento della formazione al simulacro che oramai è molto consolidata per tutti i Vigili del Fuoco del Nord Italia.

Lo stesso Comandante ha auspicato che la prossima Comandante Architetto Francesca Conti, possa continuare questa importante attività.

Ulteriori corsi, saranno programmati nel corso dell’anno, sotto il diretto coordinamento della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Liguria, in sinergia con il Comando di La Spezia, sede del Simulatore.