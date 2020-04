Prima linea S. Martino: tanta stanchezza ma andiamo avanti, dall’infezione si guarisce

“Si conclude la settima settimana consecutiva per me e per il gruppo che coordino (nel collage allegato le facce di molti di noi) in lotta contro il Covid-19”.

Comincia così il testo del post pubblicato ieri su fb dal prof. Matteo Bassetti, dirtetore della clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.

“Stamattina (il settimo weekend consecutivo al lavoro) ho visto tanta stanchezza tra i sanitari – ha spiegato Bassetti – ma anche un pò di ottimismo sui loro volti.

L’ottimismo di chi si rende conto che da questa infezione si guarisce.

Stiamo continuando a migliorare le nostre conoscenze e ad avere sempre maggiore dimestichezza nella gestione dei nostri pazienti.

Mi piace ricordare che i protocolli di cura in uso in Liguria includono tutti i farmaci (di cui molti parlano senza grande cognizione….) dall’idrossiclorochina al tocilizumab, dall’eparina al cortisone, dagli antibiotici agli altri anti-infiammtaori.

La letalità nelle ultime due settimane si è significativamente ridotta al Policlinico San Martino e il numero delle dimissioni al domicilio continua a crescere.

La collaborazione con la medicina di base per la gestione a domicilio dei casi meno gravi prosegue con moltissime telefonate ai nostri numeri ogni giorno e con sempre maggiore condivisione.

Una delle cose più importanti che ci sta insegnando questa emergenza infettivologica è l’importanza di collaborare tra sanitari, anche di diversa formazione.

Solo con lo scambio e il cambio di idee tra diverse specialità mediche e non, si può vincere contro il Covid-19”.