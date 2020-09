Prima Categoria, al via la Coppa Liguria il 12 settembre

La Federcalcio Ligure ha reso noto che saranno 56 le Società partecipanti alla Coppa Italia, suddivise in 8 gironi triangolari ed 8 i gironi quadrangolari. La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 8 gironi triangolari ed 8 gironi quadrangolari nei quali le squadre si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Gironi Triangolari del Primo Turno: nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

La prima giornata del primo turno si giocherà nei giorni 12, 13 settembre, la seconda nei giorni 19 e 20 settembre e la terza nei giorni 26 e 27 settembre.

Gli ottavi di finale sono previsti il 4 novembre (gara di andata) e 18 novembre (gara di ritorno), mentre i Quarti di finali il 3 febbraio 2021 (andata) e 17 febbraio (ritorno).

Le semifinali il 10 marzo (andata) e 24 marzo (ritorno), mentre la finalissima, in gara unica in campo neutro in data ancora da decidere.

Ecco i raggruppamenti della prima fase:

Girone 01: AREA CALCIO ANDORA, ATLETICO ARGENTINA, BAIA ALASSIO;

Girone 02: BORGHETTO; PONTELUNGO; S.FILIPPO NERI; ALBENGA; VADESE;

Girone 03: LETIMBRO; MALLARE, QUILIANO&VALLEGGIA, SPERANZA;

Girone 04: ALTARESE; AURORA; MILLESIMO; OLIMPIA CARCARESE;

Girone 05: CAMPESE F.B.C.; CITTA DI COGOLETO; MASONE;

Girone 06: FEGINO; MULTEDO 1930; OLIMPIC 1971 PRA F.C.;

Girone 07: CORNIGLIANESE; PRO PONTEDECIMO; SAN CIPRIANO; VECCHIAUDACE CAMPOMORONE;

Girone 08: MIGNANEGO; NUOVA OREGINA; SAN QUIRICO BURLANDO;

Girone 09: CELLA 1956; MURA ANGELI; SAMPIERDARENESE.

Girone 10: A.N.P.I. CASASSA; CA DE RISSI; SAN GOTTARDO; SUPERBA CALCIO;

Girone 11: BARGAGLI SAN SIRO; BORGORATTI; PRATO; SOLFERINO.

Girone 12: APPARIZIONE FC; SAN DESIDERIO; TORRIGLIA 1977.

Girone 13: PIEVE LIGURE; RUENTES 2010; SORI.

Girone 15: PEGAZZANO2015; RICCO LE RONDINI; SANTERENZINA.

Girone 14: CASARZA LIGURE; CEPARANA; BEVERINO; SPORTING AURORA;

Girone 16: ARCOLA GARIBALDINA; MAROLACQUASANTA; S.LAZZARO LUNENSE; TARROS SARZANESE.

La Federcalcio ricorda che alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.

Anche per le gare di Coppa Liguria di Prima Categoria è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.

Quindi si parte!

Franco Ricciardi