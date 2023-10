Presidio FIALS Sanità Regione: Non abbiamo ricevuto risposte concrete

Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre dalle ore 14.00 alle 18.00, in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione Liguria, si è svolto un presidio con un “gazebo solidale” dei lavoratori della sanità di Asl3 della FIALS.

Concomitante al presidio un volantinaggio di denuncia e raccolta per le attività di volontariato dei Circoli Operai.

La Delegazione della FIALS è stata ricevuta dall’assessore alla Salute, Gratarola, ma all’incontro non era presente la Direzione di ASL 3.

I lavoratori della FIALS chiedono tra l’altro:

1) assunzioni e stabilizzazioni precari con rinnovo dei contratti a termine in scadenza;

2) incremento dei Fondi contrattuali come concesso dalla Regione ad altre Aziende sanitarie Genovesi e Liguri

3) soluzione della questione mensa / ticket ponendo fine agli inaccettabili differenti e discriminanti trattamenti tra i lavoratori delle diverse aziende sanitarie

4) soluzione delle troppe pendenze contrattuali aperte in azienda ASL 3.

La Rsu, che precisa di aver la volontà di ascoltare i lavoratori, ha fatto presente che non ha ricevuto dall’assessorato risposte concrete.

“La Fials – si legge in una nota – precisa che in assenza di riscontri e risultati veri continuerà la mobilitazione sulla base dei Presidi di protesta già in programma.

Il prossimo incontro in ASL 3 per il Contratto integrativo aziendale è previsto il 2 novembre.”

“Durante l’iniziativa – si legge ancora – abbiamo contribuito attivamente all’attività di Volontariato Solidale attivato in collaborazione con i Circoli Operai con la raccolta alimentare e la raccolta di materiale scolastico in piazza e presso i supermercati vicini. Sono stati raccolti oltre 300 kg di alimenti.

E’ stato distribuito il volantino di denuncia contro la barbarie delle guerre e l’invito alla partecipazione all’iniziativa internazionalista dei lavoratori genovesi che si terrà Mercoledì 25 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala Chiamata del Porto – piazzale S. Benigno.”