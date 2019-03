Presentato ad Albenga il libro di Carlo Lanteri su Upega

SAVONA. 10 MARZ. Interessante pomeriggio letterario ad Albenga a Palazzo Oddo dove è stata presentata, ad un folto pubblico di appassionati lettori, l’ ultima fatica letteraria del professor Carlo Lanteri. Nell’ambito della rassegna “Albenga in libri”, promossa dalla Fondazione Gian Maria Oddi e dall’ Unitre Ingauna, con il patrocinio del Comune di Albenga, il professor Mario Moscardini ha presentato autore e volume. Sono anche intervenuti Carlo Basso per la Fondazione Oddi ed Alfredo Sgarlato per l’ Unitre.

Carlo Lanteri è docente del Liceo “Bruno” ad Albenga, nel suo libro dal titolo: “Il costume tradizionale di Upega, testimonianze e immagini”, traccia un ampio quadro della “Terra Brigasca” e ne descrive tradizioni, usi e costumi. Grande appassionato di storia locale è riuscito, con questo agile volumetto, a dare un grande contributo alla conservazione della storia e dei ricordi legati a questa popolazione ligure alpina che ha sempre mantenuto stretti legami con i paesi e le città della costa da Nizza fino ad Albenga.

Lanteri ha commentato il volume attraverso una ricca raccolta iconografica presente nel libro, ma la parte più bella è stata la descrizione dei costumi indossati da tre modelli presenti a Palazzo Oddo. Originali costumi, alcuni di proprietà della stessa famiglia Lanteri, presentati insieme a strumenti utilizzati per realizzare i tessuti legati alla tradizione locale. Insomma un tuffo nel passato che ha consentito di toccare con mano la ricchezza umana e culturale del patrimonio pastorale upeghese e dei borghi e comuni che compongono la comunità denominata : “Terra Brigasca”.

Il territorio comprende Briga, Borniga, Carnino, Morignole (che si trova in Francia), Piaggia, Realdo, Upega, Verdeggia, Viozene e Olivetta San Michele.

L’ interessante volume dello studioso e storico locale, che è dedicato in particolare alle tradizioni di Upega ed è edito dalla Associazione Fondiaria Upega, rappresenta davvero una chicca per gli appassionati della cultura Brigasca. I soldi raccolti dalla vendita sono andati interamente a beneficio dell’ Associazione Fondiaria Upega.

Lo stesso Lanteri è anche il vice direttore della bella rivista “A Vastera” che vuole contribuire alla salvaguardia delle tradizioni brigasche. Nell’ ultimo numero della pubblicazione del periodico semestrale, che collega e tiene informati fra loro i Brigaschi che vivono ancora nella loro terra e coloro che sono emigrati in giro per il mondo, vi sono articoli e spunti davvero interessanti. In copertina una splendida opera del pittore inglese Richard West che ritrae un pastore brigasco, probabilmente di Upega, seduto in un oliveto erboso, intento alla custodia del gregge. Il pastore, che indossa il costume tradizionale dei pastori della Terra Brigasca, è descritto da Carlo Lanteri con precisione a pagina tre della rivista.

All’ interno interessanti articoli, interventi e contributi, di Gianni Belgrano, Bruno Lanteri Lianò, Giancarlo Banaudi, Liliane Masi Pastorelli, Antonello Lanteri, Piero Carlesi, Luciano Frassoni, Renato Penasso, Gianluca Ozenda, Sebastien Richard, Andrea Gandolfo, Ivano Lanteri, Ornella Della Torre, Didier Lanteri, Melania Mazzucco, Sylvie Lapprand, Jacqueline Masi Lanteri, Daniel Alberti, Cristian Alberti, Silvana Alberti ed Emanuela Morini. Comunque per coloro che fossero interessati a conoscere più dettagli sulle iniziative della “Vastéra” è possibile visitare il sito www.vastera.it oppure la pagina Facebook A Vastéra.

CLAUDIO ALMANZI