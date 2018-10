Prè-Sottoripa: arrestati 4 africani per droga, chiuso locale gastronomia etnica

Nell’ambito delle attività disposte dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova per il controllo del Centro storico nel corso della serata dell’altro ieri e di ieri i militari della Compagnia di Genova Centro, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, del Nas, del Nucleo Ispettorato del lavoro e militari dell’Esercito impegnati nella operazione “strade sicure”, hanno effettuato un servizio coordinato nella zona di via via Prè, via del Campo, via di Sottoripa e piazza Fossatello.

Nel corso dei controlli, in cui sono stati impiegati 30 militari, sono state arrestati 4 pusher extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti e uno è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Dieci assuntori di droga sono stati segnalati alla Prefettura e nel contesto sono stati complessivamente sequestrati 300 grammi di hashish ed eroina.

I controlli hanno riguardato anche 5 esercizi commerciali. In tal senso, sono state elevate 4 sanzioni amministrative per un totale di 15.600 euro e sono stati sequestrati di 12 chili di alimenti di provenienza estera non tracciata.

Un locale di gastronomia etnica è stato chiusoo in quanto il titolare è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno oltre che per violazioni in materia di assunzioni di lavoratori

Dall’inizio dell’anno nell’ambito di questi servizi coordinati dall’Arma sono stati chiusi 3 locali e si è in attesa dell’esito di altre proposte di chiusura avanzate dai carabinieri.