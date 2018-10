Scherma, la genovese Baratta di bronzo a Novara

Ottimi risultati per Margherita Baratta (Genovascherma), che ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova del Circuito Europeo Cadetti (under 17) che si è disputata a Novara lo scorso fine settimana e valida come gara d’interesse per la selezione delle rappresentative nazionali di categoria, bissata dalla medaglia d’oro ottenuta nella gara a squadre.

Nella gara individuale, disputata sabato, dopo aver chiuso la fase a gironi con 6 vittorie su 6 assalti, Margherita ha superato nell’ordine la connazionale Leone col punteggio di 15-14, la rumena Draghici per 15-9 e le due azzurre Stella e Gennari, superate rispettivamente per 15-13 e 14-9, prima di arrendersi in semifinale all’altra azzurra De Piccoli col punteggio di 11-15.

Nella gara a squadre, disputata domenica, Margherita è salita in pedana nella prima squadra azzurra che ha conquistato la medaglia d’oro superando in finale la rappresentativa ucraina per 45-39.