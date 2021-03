Poste Italiane, Cartolina per Dante in occasione del 700° della sua scomparsa

Giovedì 25 marzo per il nostro Paese, è una grande giornata.

Si festeggia il “Dantedì”, ovvero la “Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri”.

Tra le altre cose, la giornata di quest’anno è ancora più significativa in quanto cade nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.

La data del 25 marzo è quella che gli studiosi riconoscono come “inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia”.

Poste Italiane ricordano in questa occasione sia nel nostro Paese sia in tutto il mondo il genio di Dante, con numerose iniziative.

Tra queste, la realizzazione di una cartolina che sarà in vendita nei seguenti Uffici Postali genovesi, attrezzati con lo “Sportello filatelico”, ed esattamente: Genova 26 (C.so G. Marconi 48r); Sampierdarena (P.zza Monastero 4); Sestri Ponente (Via A. Catalani 49r) e Spazio Filatelia Genova (Via Dante 4 A).

Un ricordo da non perdere, anche per chi non è addentro al mondo della filatelia, per la bellezza della cartolina.

FRANCO RICCIARDI