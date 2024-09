Posata la prima pietra della Casa della Vela

Questo pomeriggio, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è stata presentata la posa della prima pietra e il progetto della nuova “Casa della Vela“. La struttura è destinata a diventare il nuovo Centro Federale della FIV – Federazione Italiana Vela.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionali di rilievo.

Tra questi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi.

A rappresentare la Federazione Italiana Vela è stato il presidente Francesco Ettorre, mentre Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico Spa. Simona Ferro, assessore regionale allo Sport, hanno arricchito la cerimonia con i loro interventi.

Il progetto architettonico è stato curato dagli architetti Paolo Brescia dello studio OBR e Riccardo Miselli di Neostudio Architetti Associati, che hanno illustrato i dettagli della futura struttura, destinata a diventare un punto di riferimento per il mondo della vela.

La Casa Vela, nuovo centro federale della Federazione Italiana Vela (FIV), è stata finanziata con 7 milioni di euro tramite fondi PNRR (M5 C2 I3.1 – Sport ed Inclusione Sociale – Cluster 3) e il Decreto-legge n. 50 del 2022 ex art. 42.

Con un’estensione di 2.000 mq, il progetto rispetta gli standard internazionali di World Sailing- Parliamo dell’organizzazione mondiale della vela riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale.

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa. Ha poi sottolineato come il progetto non solo rappresenti un’importante riprogettazione urbanistica, ma contribuisca anche a rafforzare il legame della città di Genova con il mare, trasformandolo in un elemento chiave della vita sportiva. Ha inoltre aggiunto che la parte sportiva del progetto sarà completata entro la fine del 2025, con l’intero Waterfront di Levante pronto per il 2026.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha evidenziato l’importanza strategica della Casa Vela. Che non sarà solo una struttura sportiva, ma anche un punto di riferimento per giovani atleti, professionisti e appassionati. Il progetto si inserisce nel più ampio disegno urbanistico del Waterfront di Levante, rafforzando il ruolo di Genova come capitale della vela.

Anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi, ha sottolineato l’importanza di questa opera- Casa Vela è il frutto di una collaborazione tra il Dipartimento nazionale dello Sport, la FIV e altre istituzioni locali.

La Casa Vela, finanziata con 4 milioni di euro dal PNRR e 3 milioni dal Comune di Genova, contribuirà a valorizzare ulteriormente la vocazione marittima della città e la sua posizione nel Mediterraneo.

Il presidente della FIV, Francesco Ettorre, ha ricordato come la Casa Vela, oltre a ospitare eventi internazionali, promuoverà valori di sostenibilità e inclusione. Consolidando la partnership tra il Comune di Genova e la federazione.

Simona Ferro, assessore regionale allo Sport, ha ribadito che la Casa Vela rappresenta un simbolo del profondo legame tra la Liguria e il mare. Sarà una struttura fondamentale nel quadro di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e Liguria Regione Europea dello Sport 2025.

Il presidente della Porto Antico Spa, Mauro Ferrando, ha dichiarato che la Casa Vela è il coronamento della vocazione sportiva del Waterfront di Levante. Un passo decisivo per il futuro marittimo della città.

Il progetto è stato disegnato dallo studio OBR degli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi, in collaborazione con lo studio RPBW di Renzo Piano. Secondo Paolo Brescia, la Casa Vela sarà una nuova piazza sul mare, un luogo di incontro che coniuga urbanità e mare. Puntando sulla sostenibilità energetica con un impianto fotovoltaico di 400 mq in grado di produrre 55 kWh/anno.

Il nuovo centro sarà una struttura Zero Energy Building (ZEB), con spazi flessibili e accessibili al pubblico, confermando Genova come capitale della vela nel Mediterraneo.