Portofino: partito il Palio con gozzi in legno nel Tigullio

Il Palio del Tigullio è partito oggi 17 giugno, accarezzato dal sole e da condizioni dei mare ideali per le competizioni. «Non avremmo potuto desiderare una giornata migliore!» Commenta Carolina Birindelli, presidente Associazione Amatori Palio del Tigullio, accanto al palco della premiazione nell’incantevole Piazzetta di Portofino.

Ieri in questa piazzetta c’è stata la cerimonia di presentazione degli equipaggi, della pesatura degli scafi e della benedizione di tutti i partecipanti e oggi è tornata ad essere protagonista per l’incoronazione dei vincitori della 1° gara. «Le condizioni meteo sono state ideali – aggiunge la presidente Birindelli – mare calmo e tempo splendido e in più vi è stato anche un clima di grande calore e interesse intorno alla manifestazione da parte del pubblico».

Complice la prima domenica di bel tempo, moltissime persone hanno seguito con attenzione, la gara delle imbarcazioni in vetro resina e dei gozzi in legno, sia dalla spiaggia di Paraggi, sia a bordo delle numerose barche ormeggiate nel golfo. La giornata di oggi ha offerto uno spettacolo di sport e tradizione.

Avvincenti le fasi di gara, come sempre raccontate in tempo reale dalla voce “storica” del Palio, Gianrico Semorile, speaker ufficiale della manifestazione. In tutte le categorie scese in acqua, gli equipaggi si sono distinti per determinazione, fatica e affiatamento.

Da segnalare anche una nota particolarmente lieta ovvero il ritorno di Marco Rocca (già consigliere comunale a Chiavari, nonché figlio di Franco Rocca, sindaco di Zoagli) protagonista lo scorso anno di un brutto incidente automobilistico, che lo aveva costretto a letto per mesi, oggi tornato a remare per la Lega Navale Italiana Chiavari – Lavagna.

Ecco i risultati della gara di oggi:

Cat. Master 1° Sestri Levante: Claudio Maccà Claudio Stagnaro Tommaso Laganà Marco Bacigalupo Silvia Chiappella (timoniere)

2° Gruppo Pescatori Dilettanti Rapallo (GPDR)

Silvano De Nicolai Marco Bianchi Roberto Polo Alessandro Galluzzo Emanuele Tassara Emanuele (tim.)

3° San Michele di Pagana Ivano Maccaferri Claudio Chiavelli Luca Franceschetti Massino Solari Valentina Scalfi (tim.)

Cat. Junior maschili 1° Sestri Levante Riccardo Suma Federico Devoto

Diego Henriquet Francesco Romaggi Alessia Benini (tim.)

2° Chiavari Lavagna Domenico Balotta Edoardo Cascino Giobatta Bacigalupo Daniele Pecci Anna Bellero (tim.)

Cat. Senior Femminili

1° SR “Gianni Figari” Santa Margherita Sara Ambrosini Marina Frattoni Martina Pizzo Silvia Simoni Sebastiano Costantini (tim.) 2° San Michele di Pagana (B) Camilla Crovo (in sostituzione di Bruna Crovo) Maria Teresa Tedone Simona Ghigliotti Anna Gosio Franco Anton Dalton (tim.)

3° Sestri Levante Maria Chiara Solinas Giulia Stagnaro Cecilia Gianelli Silvia Roncone Anna Ballero (tim.)

4° GPDR (Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi) Serena Genitori Sara Solari Anita Bacigalupo Valentina Scalfi Pamela Trabucco (tim.)

5° San Michele di Pagana (A) Chiara Maddalo Sara Galli Elena Maddalo Debora Pascale Matteo Tassara (tim.)

6° Chiavari-Lavagna Simona Nicolini Susanna Nicolini Alessia Benini Francesca Levante Elisabetta Pellerano (tim.)

Cat. Senior Maschili

1° G. Figari Santa Margherita Giovanni Solari Alex Solari Giambattista Figari Riccardo Altemani Lorenzo Caprile (tim.) in sostituzione di Luca Zoppi

2° Portofino Battista Bruno Viviani Matteo Viacava Giovanni Viacava Giorgio Gimelli Giada Leonardini (tim.)

3° Gruppo pescatori dilettanti Rapallo Andrea Vaccaro Fabio Maschio Filippo Montagna Filippo Vaccaro Alice Chiarelli (tim.)

Gozzi in legno 22 palmi 1° San Michele di Pagana Matteo Colombini Francesco Ferrari Anton Franco Dalton Simone Alessio Matteo Tassara

2° San Michele (Zoagli) equipaggio A nell’elenco iscritti

Lorenzo Quintieri Gabriele Genovesi Limoni Eno Gazmend Abedini Chiara Maddalo

3° Portofino Antonio Schiappacasse Enrico Bavestrello Matteo Ardito Sebastiano Costa Giada Leonardi.

4° Sestri Levante Antonio Sanguineti Filippo Franchini Andrea Bo Luca Malavasi Anna Ballero

5° Compagnia Remiera Lavagnese Massimo Edera Giorgio Forni Emanuele Capuzzo Luigi Sambuceti Diego Boggiano

6° L.N.I. Chiavari-Lavagna Marco Rocca Emiliano Sainato Isidoro Zappal Andrea Nardini Sofia Fabiani