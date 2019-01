Porto di Genova, nave da Tunisia: migranti illegali nascosti in container. Presi da Polmare

Controlli di frontiera nel porto di Genova. Gli agenti della Polmare ieri hanno scoperto quattro immigrati illegali nascosti dentro un container nell’area parcheggi adiacente a ponte Caracciolo.

Sono in corso accertamenti, anche sul fronte dell’antiterrorismo, per identificare gli stranieri e per capire come e chi li abbia aiutati ad entrare nel container.

I quattro adulti, presumibilmente provenienti da Paesi del Maghreb, erano leggermente disidratati ma in buone condizioni fisiche. Tuttavia, sono stati trasferiti all’ospedale Galliera per ulteriori controlli.

Il container, sbarcato poche ore prima dalla Tunisia, risultava sigillato dall’esterno.

Gli agenti si sono accorti della presenza dei migranti perché hanno sentito dei rumori provenire dal container.