Mercato Entella, pronti i colpi Mancosu e De Santis

Mercato frizzante in casa Entella dove si cercano rinforzi per poter completare la rincorsa alla vetta e ritrovare la serie B perduta.

Il Patron Gozzi sta cercando rinforzi ma anche qualche colpo ad effetto che possa accendere le speranze dei tifosi chiavaresi.

La società attende la risposta che sarà positiva da Mancosu, attaccante ex Cagliari del Montreal Impact, bomber di lusso per la serie C. Per lui è vicina la firma su un contratto triennale.

Semrpe dalle serie superiori, da Ascoli e dalla serie B sta per arrivare la firma sul contratto per Ivan De Santis, difensore di spessore per la retroguardia tigullina.

Infine per la linea mediana la dirigenza bianco celeste sta pensando al ghanese Odjer per il quale è stato fatto un ammiccamento con la Salernitana.

