Poliziotti dal cuore grande così aiutano mamma e bimba 17 mesi

Mamma e figlioletta da Napoli devono raggiungere con urgenza Bruxelles per un grave motivo familiare. La donna può permettersi solo un biglietto per un viaggio in autobus, ma deve portare con sé la bimba di 17 mesi.

A Napoli l’autista le fa salire comunque e mette a disposizione un seggiolino per far viaggiare in sicurezza la piccola.

A Genova, però, si deve cambiare pullman, ma qui il seggiolino non c’è e l’autista non può attendere oltre.

Per chiedere aiuto, la donna contatta il 112 e gli agenti di due Volanti, giunti sul posto, decidono di prendersi cura della famiglia.

I poliziotti caricano i bagagli sull’autobus e lo scortano fino al casello autostradale, mentre altri due accompagnano mamma e figlia in un negozio per l’infanzia e contribuiscono all’acquisto di un seggiolino.

In pochi minuti, poi, raggiungono il pullman e montano il dispositivo, tra gli applausi dei viaggiatori.

Giusto il tempo per una foto ricordo e poi mamma e figlia possono riprendere il viaggio.

La storia è raccontata ieri dai responsabili della Questura di Genova sui canali social, corredata dal commento: “Uno di quegli interventi che rimanda alla primaria e imprescindibile attività della Polizia di Stato, quella del soccorso pubblico. Che è anche quella che ci emoziona di più”.