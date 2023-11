Antisemitismo a Genova: rabbino aggredito in Centro città

Un rabbino torinese, in visita a Genova, ieri è stato aggredito verbalmente per le strade del Centro città da un clochard italiano che l’ha riconosciuto come rabbino perché indossava la kippah.

Secondo quanto riferito da fonti attendibili, l’uomo senza fissa dimora avrebbe insultato il rabbino con alcune frasi di stampo antisemitico.

Sul posto si sono recati i poliziotti delle le Volanti della Questura di Genova, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile del grave episodio di antisemtismo.