San Valentino… Innamorati a Camogli è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.

E’ l’iniziativa d’immagine e di promozione turistica, promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici con il Comune di Camogli, Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco

Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.

Fra questi, la Rassegna Poesie d’amore che per ogni edizione riceve centinaia e centinaia di opere poetiche provenienti da tutta Italia e spesso anche dall’estero. Ogni anno un successo che si ripete e che porta il nome di Camogli con il suo San Valentino nel mondo dei poeti.

Oltre 600 alla fine le poesie in concorso. Sono state lette e rilette, difficilissimo arrivare alla condivisione delle 20 finaliste, avrebbero dovuto essere premiate tutte.

Novità di quest’anno, il tributo alla lingua genovese. Una menzione a quella arrivata da più lontano: “Il mio amore” di Bekhzod Khudaykulov dall’ Uzbekistan.

Le venti poesie selezionate verranno riprodotte e pubblicate in artistici poster esposti da sabato 4 a domenica 19 febbraio 2023 sul molo del porticciolo di Camogli, a Ruta nella bellisisma Piazza Gaggini da cui si gode un panorama senza eguali e a San Rocco in via Mortola, la discesa mozzafiato verso Punta Chiappa.

La giuria, composta dal Vice Sindaco di Camogli Elisabetta Anversa, presidente ASCOT Luciana Sirolla, i letterati Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, assisititi da Daniela Bernini coordinatrice della rassegna, dopo un vivace confronto hanno anche assegnato ad una delle venti poesie il “Premio Speciale della critica”.

Per l’importanza che la Rassegna ha assunto negli ultimi anni si è creato un evento nell’evento: sabato 4 febbraio alle ore 16, in occasione dell’inaugurazione della 36° edizione della manifestazione, al Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, contestualmente alla cerimonia di consegna dei premi annuali di ASCOT, saranno anche conferiti gli attestati agli autori delle venti poesie scelte e il Premio Critica.

Le poesie, inframezzate da momenti musicali, saranno recitate da attori ed interpreti professionisti

Presso l’info Point “San Valentino a Camogli”sul lungomare, il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze domenica 5, sabato 11 e domenica 12 febbraio fino alle ore 15,30 Alle ore 16,30 gli autori delle tre poesie più votate riceveranno l’esclusivo Piatto collezione San Valentino a Camogli 2023.

Le 20 poesie finaliste

FORSE di Patrizio Gandini – Pizzale (Pv)

INDIFESA di Marina De Cet – Bergeggi (Sv)

MI VA DI CANTARE di Giovanna Coppa – Cepagatti (Pe)

NIDI DI FILI! di Maria Concetta Selva – Mercatino Conca (Pu)

RAGAZZA SLACCIATA di Federica Savio (Pd)

E POI FACCIAMO L’AMORE di Patrizia Massano – Arma di Taggia (Im)

LA NOTTE STELLATA di Valeria Lubrano Lavadera – Napoli

MI ARRESI! di Monia Pin – Godega di Sant’Urbano (Tv)

SABATO PIOGGIA di Fabio Granchi – Livorno

UN AMORE DI CELLULOIDE di Marisa Anghini – Cardano al Campo (Va)

BACI IMPOSSIBILI di Maurizio Mancini – Pescara – PREMIO CRITICA

COME UN PALLONCINO di Viola Baggiani – Vaiano (Po)

LA FIABA di Sanja Rotim – Vanzago (Mi)

RAGAZZINA di Guido Di Sepio – Roma

RICETTE E CONSIGLI di Assunta Spedicato – Corato (Ba)

ESISTO ANCH’IO di Heruy Tifshit Shibabaw – Pordenone

FORSE di Rita Anders – Faenza (Ra)

LA MIGLIOR SCELTA di Salvatore Agosta – Chiavari (Ge)

SINFONIA IMPOSSIBILE di Eleonora Tarabella – Livorno

MA CIÜ DE TÜTTO di Rossella Galeotti (Genova)

PREMIO CRITICA

BACI IMPOSSIBILI

Dodici righe a Camogli, vero?

Dodici volte io voglio baciarti.

Dai cosa aspetti, forza procedi!

Ma le virgolette non le mettiamo?

Sei tutto scemo, lo sai che ti amo!

Sai, sinceramente io non capisco!

Dai usa la lingua che ci spicciamo!

Ma il panorama tu non lo guardi?

Eh, io so solo che tu mi ritardi!

Dolci e languidi sono gli sguardi.

Lui alfin si decide a baciarla.

Peccato, ora non può più trovarla!

Maurizio Mancini

Pescara

