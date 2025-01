Plinio: onore a Jean Marie Le Pen, padre della destra francese

“Onore a Jean Marie Le Pen, padre della destra francese”.

Lo ha dichiarato oggi pomeriggio lo storico esponente della destra genovese ed ex presidente del consiglio regionale ligure Gianni Plinio commentando la scomparsa del leader transalpino.

Jean-Marie Le Pen è morto all’età di 96 anni nella struttura in cui era stato ricoverato diverse settimane fa.

“Circondato dall’affetto dei suoi” è deceduto alle 12 di oggi, come ha annunciato la sua famiglia con un breve comunicato stampa all’Afp.

Marine Le Pen ha appreso la notizia della morte del padre durante uno scalo tecnico in Kenya dell’aereo che dall’arcipelago di Mayotte la sta riportando in Francia.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso le sue condoglianze ai famigliari e ai cari del co-fondatore e primo presidente del Front National: “figura storica dell’estrema destra, che per quasi 70 anni ha avuto un ruolo nella vita pubblica del nostro Paese e che ora è sottoposto al giudizio della storia”.

Il fondatore del Front National, poi Rassemblement National, eletto deputato a soli 27 anni, si era poi progressivamente ritirato dalla vita politica a partire dal 2011, quando la figlia Marine ha assunto la presidenza del partito.

La presidenza onoraria gli venne ritirata poi al culmine delle divergenze con la figlia.

Grande oratore, provocatore incendiario, Jean Marie Le Pen avviò il percorso che poi ha riportato l’estrema destra al centro della politica francese e al futuro successo di voti.

La svolta arrivò con l’inatteso risultato elettorale del 21 aprile 2002, quando alla sua quarta candidatura all’Eliseo, superò, a 73 anni, il primo turno e si qualificò per il ballottaggio alle presidenziali. Ma per due settimane centinaia di migliaia di francesi sfilarono in piazza contro la destra. Con un esito scontato: la rielezione del suo nemico giurato Jacques Chirac.

Il 21 aprile fu anche il punto di partenza della seconda fase di crescita del FN, che sarebbe culminata, più di vent’anni dopo, nella sua trasformazione in uno dei principali movimenti del Paese, con il nome di Rassemblement National e sotto la guida strategica della figlia di Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen.

“Jean Marie Le Pen è stato l’uomo che ha riportato la destra al centro della politica francese” ha titolato Le Monde.

