Rissa fuori da discoteca a Genova: giovane di 18 anni ferito

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte di sabato a Genova, precisamente fuori da una discoteca di Corso Italia, una delle zone più vivaci del lungomare genovese.

Un ragazzo di 18 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani.

Secondo le segnalazioni, il giovane è stato accerchiato da almeno cinque persone che, dopo averlo strattonato, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni.

L’aggressione è avvenuta in piena strada e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorsi

Gli agenti delle volanti della Polizia sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto diverse chiamate di emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, solo la vittima era presente sul luogo dell’incidente, mentre gli aggressori erano già fuggiti.

I testimoni hanno confermato che il gruppo di giovani responsabili dell’aggressione si era allontanato prima dell’arrivo della polizia.

Assistenza medica e condizioni della vittima

Il ragazzo ferito è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che ha prestato assistenza medica sul posto. Le condizioni del giovane sono state valutate, e l’episodio ha sollevato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona.

Indagini e ricerca degli aggressori

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per identificare e rintracciare gli aggressori. Per chi avesse informazioni utili, si consiglia di contattare la Polizia per contribuire alle indagini e garantire che i responsabili siano portati davanti alla giustizia.