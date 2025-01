Piaggio Aerospace: accordo preliminare per la cessione a Baykar

È stato ufficialmente sottoscritto il contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, all’azienda turca Baykar, leader mondiale nello sviluppo e produzione di sistemi UAV (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate.

L’operazione e le autorizzazioni

L’operazione, autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 27 dicembre scorso, rappresenta un passo cruciale per il rilancio delle due società liguri.

L’accordo è stato siglato dai Commissari Straordinari di Piaggio Aerospace – Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti – con il supporto dello studio legale BonelliErede, e dall’Amministratore Delegato di Baykar, Haluk Bayraktar, assistito dallo studio legale Gianni & Origoni.

Closing previsto per la primavera 2025

Il cosiddetto closing dell’operazione è atteso per la primavera del 2025, subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni, tra cui l’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Golden Power, uno strumento che tutela gli asset strategici nazionali.

Consultazioni sindacali e piano industriale

Nelle prossime settimane si terranno consultazioni con le rappresentanze sindacali. Durante questi incontri, Baykar presenterà il proprio piano industriale per il rilancio delle due società liguri. L’obiettivo è garantire continuità produttiva e occupazionale, consolidando il ruolo di Piaggio Aerospace come punto di riferimento nel settore aerospaziale internazionale.

Baykar: un colosso dell’innovazione tecnologica

Con sede in Turchia, Baykar è un leader globale nello sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell’aerospazio e dei veicoli senza pilota. La società è nota per i suoi droni di alta tecnologia, utilizzati sia in ambito civile che militare, e si distingue per l’avanzata ricerca e sviluppo nel settore aeronautico.

Piaggio Aerospace è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, grazie all’acquisizione da parte di Baykar, che promette di valorizzare il know-how e le competenze tecniche maturate in decenni di attività nel settore aerospaziale.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube