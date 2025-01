Il punto sulla Samp, dopo Mantova-Sampdoria (2-2) a gennaio 2025

Ecco un commento di Alberto Squeri sulla partita tra Sampdoria e Mantova, terminata con il risultato di 2-2.

La Sampdoria, inizialmente in vantaggio di due gol grazie a una doppietta, ha subito il pareggio nel secondo tempo a causa di cali di concentrazione.

Il risultato è interpretato in modo ambivalente: positivo per il pareggio ottenuto, ma negativo per la mancata capacità di gestire il vantaggio.

L’infortunio del portiere Ghidotti ha ulteriormente condizionato la partita.

“La Sampdoria rientra da Mantova con un pareggio per 2-2 ed il bicchiere può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto a secondo se si è di indole positiva o negativa.

La squadra blucerchiata ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol grazie a una doppietta di capitan De Paoli che ha sfruttato due disattenzioni difensive dei lombardi e portato la Sampdoria in vantaggio con due gol nel giro di 2 minuti al 20’ e al 22’ del primo tempo.

La partita sembrava incanalata verso binari ottimali per tornare al successo e la Sampdoria, grazie anche a un palo che ha salvato proprio allo scadere del primo tempo. La squadra blucerchiata si è portata negli spogliatoi con un vantaggio di 2-0. Al rientro la prima rogna è stata l’infortunio di Ghidotti che non si è più presentato in campo e in porta si è schierato Vismara con tutte le sue insicurezze ben conosciute dalle precedenti gare.

La Sampdoria ha avuto il solito blackout iniziale dei secondi tempi e nel giro di 3 minuti Mancuso e l’ex Trimboli hanno portato in pareggio i virgiliani e la partita è andata sul 2-2. Incredibile, ma vero.

Si è buttata veramente all’aria la possibilità di portare a casa tre punti vitali e la partita è andata avanti con alti e bassi, con la Sampdoria che ci ha provato a riportarsi in vantaggio soprattutto con De Paoli, ma ha anche subito, tant’è vero che al tempo di recupero della seconda frazione di gioco il Mantova ha colpito un secondo legno. Quindi, come dicevamo a inizio del servizio, la partita può essere vista in tono positivo perché in fondo il pareggio è meritato oppure preoccupante perché, ripeto, in vantaggio di due gol la Sampdoria si è fatta per l’ennesima volta raggiungere…” Alberto Squeri

