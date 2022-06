Pentole vuote, venerdì 10 giugno associazioni consumatori in piazza

La protesta, in tutta Italia, è contro il caro vita

Le Associazioni dei Consumatori liguri aderiscono alla giornata di mobilitazione nazionale “Pentole Vuote” contro il carovita e l’aumento dei prezzi con una manifestazione che si terrà a Genova, venerdì 10 Giugno alle ore 11.00, in Largo Lanfranco 1 sotto la Prefettura.

L’intento della manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione in tutta Italia, è quella di “portare all’attenzione del Governo e delle Istituzioni la situazione di grave disagio che stanno vivendo i cittadini per l’aumento indiscriminato e ingiustificato dei prezzi, in particolare quello dei beni di prima necessità a partire dalle forniture di energia elettrica e gas e le proposte delle Associazioni dei Consumatori per contrastarlo efficacemente.”

Anche a Genova e in Liguria gli sportelli delle Associazioni dei Consumatori sono stati interessati da decine di richieste d’aiuto di persone che si sono

viste recapitare bollette con aumenti spropositati del gas e della corrente.

L’invito delle Associazioni ai cittadini liguri e genovesi è di partecipare all’iniziativa, per fare sentire con chiarezza alle Istituzioni le difficoltà che si stanno vivendo e la necessità di risposte concrete.