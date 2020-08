Pegli, cede griglia: 50enne cade dentro cavedio di 3 metri. Grave al Villa Scassi

Ieri sera una 50enne è caduta dentro un cavedio profondo tre metri, per il cedimento di una griglia mentre camminava per strada in via Martiri della Libertà, a Genova Pegli.

La passante è stata salvata dai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo che si sono calati da una griglia adiacente per raggiungerla.

La ferita è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Genova.

Indagini sono in corso per capire se la responsabilità sia del condominio o del Comune.