Pd ligure: annuncio viaggio in Russia di Salvini una pagliacciata

“La settimana che si è appena iniziata si apre con la situazione di stallo legata all’embargo al petrolio russo, sul quale l’Ungheria mantiene il veto. Ed è proprio la temuta dell’unità europea, nelle sanzioni, nelle azioni diplomatiche ed economiche il punto su cui continuare a insistere, in questi mesi, soprattutto di fronte, anche con la riforma dei trattati e il superamento del diritto di veto dei singoli Paesi.

I prezzi del grano e delle materie prime sono triplicati nei Paesi più poveri: le trattative per sbloccare le esportazioni di grano dai porti ucraini, per evitare la crisi alimentare globale, è in corso e coinvolge diversi Paesi europei, Italia, Franca, Germania in primis.

Una trattativa delicata e con tempi molto ristretti: il grano giace nei silos e deve essere esportato in tempi rapidi, altrimenti il rischio di deterioramento lo renderebbe inutilizzabile per la sua trasformazione; i nuovi raccolti avverranno, o dovrebbero avvenire visto lo stato di guerra, nelle prossime settimane e i nuovi raccolti devono essere stoccati nei silos, ad oggi ancora pieni.

Nel mezzo di questa difficilissima trattativa, che coinvolge la credibilità dei Paesi e la loro capacità diplomatica, in Italia una parte del dibattito gira sull’ennesima pagliacciata di Matteo Salvini, con il suo annuncio di viaggio in Russia.

Una roba talmente ridicola e irresponsabile, per avere un po’ di attenzione, che dovrebbe essere derubricata a folklore, come un personaggio de L’Armata Brancaleone. Com la differenza che qui c’è ben poco da ridere”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale ligure del Pd Luca Garibaldi.