Dopo protesta contro Dl Salvini, sinistra civica domenica in piazza per le infrastrutture

Dopo la partecipazione alla protesta dello scorso 7 gennaio a De Ferrari contro la legge Sicurezza e Immigrazione del ministro Salvini, la “sinistra civica” genovese domenica sarà di nuovo in piazza per fare sentire la sua voce.

Diversi esponenti del Pd e della sinistra, alcuni ex M5S, hanno già annunciato la loro adesione alla nuova manifestazione, promossa dalle associazioni Che l’inse!, Riprendiamoci Genova e Generazione Antigone di Lorenzo Tosa, ex addetto stampa del gruppo regionale M5S.

Tuttavia, gli organizzatori hanno riferito di non volere bandiere di partito ma “solo quelle di Genova, dei Comuni che si uniscono a noi e dell’Europa”.

La presidente di Riprendiamoci Genova, Camilla Ponzano, alle elezioni amministrative del 2017 si era candidata nella lista Genova Cambia dell’ex presidente del Municipio Centro Est Simone Leoncini (ex quota Sinistra Ecologia Libertà).

Il presidente di Che l’inse! Andrea Acquarone alle elezioni amministrative del 2017 si era candidato nella lista “Ge9si” dell’ex assessore comunale al Traffico Arcangelo Merella (che al ballottaggio aveva appoggiato Gianni Crivello contro Marco Bucci). Tra le altre cose, aveva dichiarato che “il M5S ligure, quello ufficiale, credo sia sostanzialmente pericoloso” e in riferimento a Bucci sindaco aveva aggiunto: “Comunque non comanderebbe lui, che non è un politico e non ha base. A dettar legge sarebbe il suo socio di maggioranza, il totileghismo. Credo che Genova meriti di meglio”.