Settanta chili di generi alimentari sequestrati, 30 persone identificate e 12 veicoli controllati.

E’ il bilancio del blitz effettuato ieri nel Centro storico genovese dagli agenti del Commissariato Prè, dei colleghi del reparto Prevenzione crimine e dai militari della Guardia di Finanza.

Durante il servizio straordinario di controllo, sono stati ispezionati 6 esercizi commerciali in via Pré, via Gramsci e piazza del Campo, dove in un bar-alimentari, secondo quanto riferito, i tecnici dell’Asl3 hanno riscontrato “gravi inadeguatezze” e presunte irregolarità nella conservazione ed esposizione degli alimenti.

Nel complesso, sono stati sequestrati circa 70 chili di prodotti alimentari tra pane, brioches, datteri e olio d’oliva che sono stati distrutti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa di 2mila euro.

Inoltre, al termine dei controlli sul territorio, sono stati sottoposti a verifica 131 veicoli con il sistema Mercurio, la piattaforma tecnologica che consente di identificare le targhe delle vetture anche in movimento.